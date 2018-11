Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Liam Caruana è in semifinale, Berrettini si ritira nel terzo set

Next Generation ATP Finals

Prosegue la corsa di Liam Caruana nelle Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals 2018. L’italo-americano vola in semifinale grazie al ritiro di Jacopo Berrettini nel corso del terzo parziale: il fratello minore di Matteo si è visto costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema alla coscia destra accusato nel corso del secondo set.

Liam Caruana, che al momento del ritiro del suo avversario si trovava in vantaggio per 4-2 4-2 2-1, affronterà nella giornata di domani il veneto Luca Giacomini, vittorioso in cinque set su Andrea Pellegrino nel match che ha aperto il programma.

LIAM CARUANA

20 anni (22 gennaio 1998)

Classifica ATP: 622 (best ranking 375, 12/02/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 1

Migliori risultati 2018: R2 Challenger Noumea, R2 Challenger Mestre, R2 Challenger Ortisei, R1 ATP 250 Auckland

JACOPO BERRETTINI

19 anni (27 novembre 1998)

Classifica ATP: 433 (best ranking 431, 22/10/2018)

Titoli in stagione: 2

Titoli in carriera: 2

Migliori risultati 2018: W Italy F12 (Reggio Emilia), W Switzerland F3 (Sion)