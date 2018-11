Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Giacomini-Pellegrino 4-1 4-2 1-4 2-4, ora il quinto set

Next Generation ATP Finals

Luca Giacomini e Andrea Pellegrino apriranno il programma dell’edizione 2018 delle Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals riservate ai migliori otto giocatori della Race to Milano.

LiveTennis seguirà il match con cronaca scritta in tempo reale a partire dalle 12.

LUCA GIACOMINI

21 anni (24 ottobre 1997)

Classifica ATP: 656 (best ranking 581, 10/09/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 0

Migliori risultati 2018: F Ucraina F1 (Rivne), 2T Challenger Padova

ANDREA PELLEGRINO

21 anni (23 marzo 1997)

Classifica ATP: 442 (best ranking 315, 30/04/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 4

Migliori risultati 2018: QF Challenger Quijing (Cina), QF Challenger Francavilla, QF Challenger Firenze