Rafael Nadal sul forfait a Parigi Bercy: “la verità è che da qualche giorno ho iniziato a sentire un dolore nella zona addominale”

“Come tutti sapete, sono venuto un paio di giorni a Parigi e arrivavo da un paio di mesi senza giocare. Sono stato fuori tanto tempo, sono tornato e sono stato molto bene mentre mi allenavo con gli altri giocatori in questi giorni.”

“Mi sentivo molto meglio di quello che pensavo, ma la verità è che da qualche giorno ho iniziato a sentire un dolore nella zona addominale, sopratutto durante il servizio. Ho parlato con il medico e mi ha consigliato di non giocare per non rischiare di infortunarmi.“