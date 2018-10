Esibizione in Arabia Saudita: Roger Federer ha rifiutato l’offerta da 1 milione di euro

Roger Federer, numero tre al mondo, ha confessato di essere stato anche lui invitato a partecipare all’incontro di esibizione in Arabia Saudita (che, forse, sarà giocata da Novak Djokovic e Rafael Nadal) il prossimo dicembre, ma ha rifiutato.

“Sono stato invitato a questo evento ed ho rifiutato. Ho capito che dovevo allenarmi in questo momento della stagione. E ‘stata una decisione facile e veloce “, ha detto il 37enne svizzero.

Ricordiamo che Djokovic e Nadal riceveranno un milione di euro (valore da Federer rifiutato in questa occasione) per giocare questa esibizione in pieno fermento di tensione politica in Arabia Saudita.

Il paese è accusato di aver tramato la morte del giornalista Jamal Khashoggi al consolato saudita di Istanbul, dove stava cercando di ottenere un documento che certificava il divorzio dalla sua ex moglie.