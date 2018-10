Roger Federer conferma la presenza a Parigi Bercy (con il programma di domani)

Roger Federer ha confermato in conferenza stampa la sua partecipazione al Masters 1000 di Parigi.

Il 37enne (ATP 3), che mancava dal torneo parigino dal 2015, andrà così immediatamente a caccia del 100o titolo in carriera subito dopo il successo ottenuto in casa, a Basilea. Roger al secondo turno affronterà Milos Raonic (21) che ha avuto la meglio sul francese Jo-Wilfried Tsonga (256) in un match combattutissimo durato quasi tre ore e chiuso dopo ben tre tie break sul punteggio di 6-7 (4/7) 7-6 (7/5) 7-6 (7/5).

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Adrian Mannarino vs [10] Kei Nishikori

2. [4] Alexander Zverev vs Frances Tiafoe

3. Richard Gasquet vs [16] Jack Sock

4. [1] Rafael Nadal vs Fernando Verdasco

5. Milos Raonic vs [3] Roger Federer (non prima ore: 19:30)

6. Gilles Simon vs [6] Dominic Thiem (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [SE] Mikhail Kukushkin vs [8] John Isner

2. Roberto Bautista Agut vs [9] Grigor Dimitrov

3. [7] Kevin Anderson vs Nikoloz Basilashvili

4. [Q] Feliciano Lopez vs [15] Diego Schwartzman

5. [13] Fabio Fognini vs Marton Fucsovics

6. [11] Borna Coric vs Daniil Medvedev

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin vs Robin Haase / Matwe Middelkoop

2. Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs Dominic Inglot / Franko Skugor

3. Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas vs [WC] Gregoire Barrere / Adrian Mannarino

4. John Isner / Neal Skupski vs [7] Henri Kontinen / John Peers

5. [Alt] Divij Sharan / Artem Sitak vs [2] Mike Bryan / Jack Sock

6. Marcel Granollers / Rajeev Ram vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares