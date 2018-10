Grigor Dimitrov si allena con Andrea Agassi

C’è stata una grande sorpresa questa domenica a Parigi.

Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo e una stagione da dimenticare – dovrebbe lasciare la top 20 con la perdita dei punti delle Finals 2017 – è apparso in allenamento per l’ATP Masters 1000 di Parigi in compagnia di Andre Agassi, ex numero uno del mondo, che fino ad aprile apparteneva al team tecnico di Novak Djokovic.

Non ci sono ancora dettagli sulla partnership, ma dovrebbe essere uno dei temi della settimana.