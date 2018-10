Challenger Charlottesville: Il Main Draw

(1/WC) Klahn, Bradley vs Qualifier

Ward, James vs Eubanks, Christopher

Serdarusic, Nino vs Arevalo, Marcelo

Fratangelo, Bjorn vs (6) Jung, Jason

(3) Karlovic, Ivo vs Krueger, Mitchell

Qualifier vs (WC) Altamirano, Collin

Majchrzak, Kamil vs Laaksonen, Henri

Qualifier vs (7) Rubin, Noah

(8) Polansky, Peter vs Robredo, Tommy

Kamke, Tobias vs Koepfer, Dominik

(Alt) Sels, Jelle vs Aragone, JC

Opelka, Reilly vs (4) Harris, Lloyd

(5) Smyczek, Tim vs Rola, Blaz

(WC) Kwiatkowski, Thai-Son vs Qualifier

Kokkinakis, Thanasi vs Karlovskiy, Evgeny

King, Darian vs (2/WC) Mmoh, Michael