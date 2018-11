ATP Finals 2018: Novak Djokovic si sbarazza di Marin Cilic, il serbo è in semifinale da imbattuto

Percorso netto per Novak Djokovic alle ATP Finals 2018 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra: il tennista serbo, numero uno del ranking mondiale, ha sconfitto anche il croato Marin Cilic col punteggio di 7-6(7) 6-2 in un’ora e 35 minuti di gioco, chiudendo il Gruppo Kuerten con tre vittorie in altrettanti incontri disputati.

Il nativo di Belgrado arriva alle semifinali da imbattuto e domani se la vedrà con il sudafricano Kevin Anderson (ore 21 italiane), mentre il primo incontro di giornata (ore 15 italiane) vedrà affrontarsi Roger Federer e Alexander Zverev, che ha terminato il round robin al secondo posto dietro proprio al giocatore serbo.

“Sapevo di essere già qualificato per le semifinali e conoscevo già il mio prossimo avversario, dunque non era facile approcciarsi in maniera giusta a questa partita. Con questo formato sono cose che possono succedere, sono contento per la vittoria ed ora penso già a domani“, ha commentato a caldo al termine del match.

PRIMO SET – Djokovic e Cilic sono due ottimi servitori e se la cavano piuttosto bene anche in risposta, tanto che le palle break scarseggiano nel corso della prima frazione: il primo a mostrare qualche difficoltà con la battuta a disposizione è il tennista croato, costretto, nel sesto gioco, a salvare una palla break per poi tenere il servizio ai vantaggi. Si è giunti, come prevedibile, al tiebreak: Cilic non ha sfruttato un set point sul 6-5, mentre Djokovic ne ha sprecato uno sul 7-6. Il serbo si procura un’altra occasione sull’8-7: questa volta non si fa trovare impreparato e riesce a chiudere il parziale in poco meno di un’ora di battaglia.

SECONDO SET – Novak Djokovic mantiene percentuali altissime in battuta, Cilic non può nulla in risposta e così il serbo prende il largo. Basta un break, arrivato nel quinto gioco, per spegnere le speranze di rimonta del croato, che non riesce a rientrare in corsa e perde il servizio anche nel settimo game: avanti di due break, Djokovic gestisce perfettamente il vantaggio e, alla prima occasione, chiude la contesa. Una prestazione eccellente da parte di Novak Djokovic, che si è dimostrato, una volta di più, il giocatore più in forma del momento.