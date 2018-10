ITF Junior Masters 2018: Osorio Serrano e Burel sono le due finaliste

Penultima giornata di gare all’ITF Junior Masters 2018 di Chengdu (Cina). Domani, domenica 28 ottobre, si assegnerà il titolo femminile: a contenderselo saranno la colombiana Maria Camila Osorio Serrano, che ha sconfitto in tre set la danese Clara Tauson, e la francese Clara Burel, che ha fermato En Shuo Liang col punteggio di 6-2 7-5.

Le due giocatrici battute in semifinale torneranno comunque in campo per la finale 3/4 posto.

Per quanto concerne i piazzamenti dalla quinta all’ottava posizione, due walkover hanno favorito Leylah Annie Fernandez ed Eleonora Molinaro che domani si sfideranno per il quinto posto. Xiyu Wang e Xinyu Wang, invece, giocheranno per la settima posizione.

SEMIFINALI

Maria Camila Osorio Serrano (COL) b. Clara Tauson (DEN) 6-7(6) 6-2 6-4

Clara Burel (FRA) b. En Shuo Liang (TPE) 6-2 7-5

TABELLONE 5/8 POSTO

Leylah Annie Fernandez (CAN) b. Xiyu Wang (CHN) walkover

Eleonora Molinaro (LUX) b. Xinyu Wang (CHN) walkover

PIAZZAMENTI

1° – Vincente Osorio Serrano/Burel

2° – Perdente Osorio Serrano/Burel

3° – Vincente Tauson/Liang

4° – Perdente Tauson/Liang

5° – Vincente Fernandez/Molinaro

6° – Perdente Fernandez/Molinaro

7° – Vincente Xiy. Wang/Xin. Wang

8° – Perdente Xiy. Wang/Xin. Wang