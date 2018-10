Challenger Canberra: Il Tabellone di Quali. Francesco Vilardo già al secondo turno

Challenger Canberra 2 CH | Cemento | $75.000

(1) Hoyt, Evan vs Bye

Court, Jayden vs Bouzige, Moerani

(WC) Ibrahim, James vs Taylor, Adam

Taylor, Jason vs (7) Fancutt, Thomas

(2) Wu, Tung-Lin vs Bye

(WC) Holt-Crossman, Erik vs Barclay, David

Brymer, Gage vs Bourchier, Edward

(WC) Papac, Tomislav Edward vs (8) Klein, Brydan

(3) Vilardo, Francesco vs Bye

Bosancic, Thomas vs (WC) Evans, Tom

Puodziunas, Scott vs (WC) Johnson, Connor

Frawley, James vs (6) Look, Michael

(4) Sinclair, Colin vs Bourchier, Harry

Crnokrak, Alexander vs Puttergill, Calum

Romios, Matthew Christopher vs (WC) Nathan, Jamieson

Vuradin, Lucas vs (5) Statham, Rubin