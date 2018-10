Video del Giorno: Novak Djokovic come Andri Ragettli

Andri Ragettli sta facendo scuola.

E ad imitare il freestyler rossocrociato – specialista di slopestyle e dei video virali sui social media – ci sono anche personaggi decisamente noti come Novak Djokovic.

Il serbo ha infatti pubblicato su Twitter un video dove cerca di copiare (non in modo brillantissimo, va detto) l’abilità dello sciatore elvetico in un allenamento in palestra.

The quote my US family goes by this month seems appropriate for this video: I’m comfortable being uncomfortable #balance @Andriragettli pic.twitter.com/8FrPpPSzo7

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 ottobre 2018