WTA Finals Singapore: LIVE i risultati del Day 6. La Osaka si ritira. Bertens in semifinale

Non sono andate proprio come avrebbe sognato queste WTA Finals per Naomi Osaka.

La giapponese, numero quattro delle classifiche mondiali e recente trionfatrice agli US Open, ha infatti chiuso il torneo di Singapore con tre sconfitte. Contro Kiki Bertens (9), la nipponica ha infatti gettato la spugna quando si trovava sotto per un set a zero (6-3) per un problema ad un ginocchio. Un risultato che ha permesso alla stessa Bertens di conquistare un posto in semifinale grazie alla certezza del secondo posto nel Gruppo Rosso.

Kiki Bertens è la 1^ olandese in semifinale nelle WTA Finals da Brenda Schultz-McCarthy nel 1995 quando il torneo era riservato alle migliori 16. Per Kiki è la 12^ vittoria contro Top 10 in stagione.

Center Court – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic



WTA Singapore Gabriela Dabrowski / Yifan Xu Gabriela Dabrowski / Yifan Xu 0 2 Timea Babos / Kristina Mladenovic [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic [2] 6 6 Vincitori: BABOS / MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 G. Dabrowski / Xu 15-40 0-1 → 0-2 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 ace 15-15 df 15-30 0-5 → 0-6 T. Babos / Mladenovic 0-4 → 0-5 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Naomi Osaka vs [8] Kiki Bertens (non prima ore: 10:00)



WTA Singapore Naomi Osaka [3] Naomi Osaka [3] 0 3 0 Kiki Bertens [8] • Kiki Bertens [8] 0 6 0 Vincitore: K. BERTENS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Bertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Angelique Kerber vs [5] Sloane Stephens (non prima ore: 13:30)



WTA Singapore Angelique Kerber [1] • Angelique Kerber [1] 15 2 Sloane Stephens [5] Sloane Stephens [5] 40 2 2 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

4. Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe vs [4] Elise Mertens / Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare