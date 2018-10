WTA Finals Singapore: LIVE i risultati del Day 6. Bene Stephens. La Osaka si ritira. Bertens in semifinale. Ecco le semifinaliste

Sloane Stephens (WTA 6) si è confermata tra le tenniste più in forma in questo finale di stagione, superando anche la numero due del mondo Angelique Kerber. Alle Finals in corso a Singapore l’americana si è imposta con un doppio 6-3 in 1h42′ di gioco, chiudendo imbattuta al primo posto del Gruppo Rosso.

Nel primo set la 26enne della Florida ha capitalizzato le palle break concesse dalla tedesca, che ha perso il servizio in tre occasioni. La Kerber ha fatto vedere una timida reazione ad inizio di seconda frazione, ma i tanti errori non forzati hanno permesso alla Stephens di realizzare il decisivo break nell’ottavo game.

L’affermazione della vincitrice degli US Open 2017 ha sancito la fine delle speranze di qualificazione della tedesca, che chiude al terzo posto nel Gruppo Rosso. Nelle semifinali che andranno in scena domani l’ucraina Elina Svitolina (7) affronterà l’olandese Kiki Bertens (9), mentre Sloane Stephens si giocherà un posto in finale contro la ceca Karolina Pliskova (8).

Non sono andate proprio come avrebbe sognato queste WTA Finals per Naomi Osaka.

La giapponese, numero quattro delle classifiche mondiali e recente trionfatrice agli US Open, ha infatti chiuso il torneo di Singapore con tre sconfitte. Contro Kiki Bertens (9), la nipponica ha infatti gettato la spugna quando si trovava sotto per un set a zero (6-3) per un problema ad un ginocchio. Un risultato che ha permesso alla stessa Bertens di conquistare un posto in semifinale grazie alla certezza del secondo posto nel Gruppo Rosso.

Kiki Bertens è la 1^ olandese in semifinale nelle WTA Finals da Brenda Schultz-McCarthy nel 1995 quando il torneo era riservato alle migliori 16. Per Kiki è la 12^ vittoria contro Top 10 in stagione.

Center Court – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic



2. [3] Naomi Osaka vs [8] Kiki Bertens (non prima ore: 10:00)



3. [1] Angelique Kerber vs [5] Sloane Stephens (non prima ore: 13:30)



4. Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe vs [4] Elise Mertens / Demi Schuurs



