Da Basilea: Roger Federer senza faticare ai quarti di finale

Dopo la faticaccia contro Filip Krajinovic (ATP 35), Roger Federer (3) ha avuto una partita meno difficile ma comunque tosta contro Jan-Lennard Struff (52), battuto col punteggio di 6-3 7-5 in 1h08′ nei quarti di finale del torneo di Basilea. Il renano ha fatto fatica ad entrare in materia, subendo subito il break del tedesco. Sotto per 3-1 King Roger ha ritrovato i colpi migliori e con 5 game filati ha fatto sua la prima frazione.

Molto equilibrio nel secondo set, rotto solo sul 5-5 da Federer che è riuscito a rubare il servizio al proprio avversario, facendo suo il match poco dopo. Ad attendere il padrone di casa nei quarti di finale ci sarà Gilles Simon (32), che ha superato Ernests Gulbis (104) grazie a due tie-break. Tra le altre partite, nessun problema per Alexander Zverev (5) che ha battuto con un doppio 6-4 Alexei Popyrin (174).

