ITF Junior Masters 2018, il programma di venerdì 26 ottobre: Musetti sfida Nakashima

Terza giornata di gare all’ITF Junior Masters 2018 di Chengdu (Cina).

Se i conti sono già chiusi per quanto concerne il Gruppo Shuai, con Chun Hsin Tseng e Adrian Andreev già qualificati per le semifinali, lo stesso discorso non vale per il Gruppo Yong: tutti e quattro i giocatori inseriti in questo raggruppamento, infatti, vantano una vittoria ed una sconfitta e sono ancora in corsa per la qualificazione.

Lorenzo Musetti, vittorioso all’esordio contro l’argentino Baez ma sconfitto nel Day-2 dal francese Gaston, affronta lo statunitense Brandon Nakashima, classe 2001 e n.13 del ranking mondiale ITF. L’azzurro e l’americano scenderanno in campo non prima delle ore 13.30 locali (le 7.30 del mattino in Italia) sul Campo Centrale (match visibile in LIVE Streaming direttamente sul sito ITF). L’altro match del Gruppo Yong, Baez-Gaston, si disputerà attorno alle 12 cinesi (le 6 in Italia) sempre sul primo campo per importanza.

ORDINE DI GIOCO ITF JUNIOR MASTERS 2018, GRUPPO YONG:

Hugo Gaston (FRA) – Sebastian Baez (ARG) – Secondo incontro dalle 10.30 locali (4.30 italiane) sul Campo Centrale

Lorenzo Musetti (ITA) – Brandon Nakashima (USA) – Non prima ore 13.30 locali (7.30 italiane) sul Campo Centrale

Lorenzo Carini