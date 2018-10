Challenger Shenzhen, Canberra, Charlottesville, Guayaquil, Eckental: La situazione aggiornata

CHARLOTTESVILLE, VA. USA (IH) $75,000

CANBERRA, Australia (H) $75,000

SHENZHEN II, PR China (H) $75,000+H

ECKENTAL, Germany (IS) $43,000+H

GUAYAQUIL, Ecuador (CL) $50,000+H

Shenzhen CH, China $75,000+H

Date: 10/29/2018 Original Cut Off: 267 Ranking Date: 10/8/2018

97 Bhambri, Yuki (IND)

100 Albot, Radu (MDA)

122 Fabbiano, Thomas

127 Ramanathan, Ramkumar (IND)

139 Sugita, Yuichi (JPN)

162 Kecmanovic, Miomir (SRB)

169 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

188 Soeda, Go (JPN)

198 Safwat, Mohamed (EGY)

201 Peliwo, Filip (CAN)

205 Lee, Duckhee (KOR)

206 Kwon, Soonwoo (KOR)

214 Coppejans, Kimmer (BEL)

216 Zhang, Ze (CHN)

230 Kavcic, Blaz (SLO)

236 Schnur, Brayden (CAN)

238 Tatlot, Johan (FRA)

241 Gaio, Federico

244 Baldi, Filippo

253 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

254 Li, Zhe (CHN)

267 Broady, Liam (GBR)

Canberra CH, Australia $75,000

Date: 10/29/2018 Original Cut Off: 382 Ranking Date: 10/8/2018

Main Draw

91 Kubler, Jason (AUS)

95 Nishioka, Yoshihito (JPN)

105 Thompson, Jordan (AUS)

147 Polmans, Marc (AUS)

155 Bolt, Alex (AUS)

193 Moriya, Hiroki (JPN)

208 Evans, Daniel (GBR)

222 Watanuki, Yosuke (JPN)

235 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

246 Janvier, Maxime (FRA)

247 Purcell, Max (AUS)

250 Banes, Maverick (AUS)

257 Duckworth, James (AUS)

292 Santillan, Akira (AUS)

335 Mertens, Yannick (BEL)

342 Kuhn, Nicola (ESP)

344 Harris, Andrew (AUS)

348 Kelly, Dayne (AUS)

353 Tiurnev, Evgenii (RUS)

360 Reboul, Fabien (FRA)

379 Descotte, Matias Franco (ARG)

382 Zukas, Matias (ARG)

Alternates

390 Mousley, Bradley (AUS)

397 Petrone, Alessandro

409 Doumbia, Sadio (FRA)

Charlottesville CH, USA $75,000

Date: 10/29/2018 Original Cut Off: 245 Ranking Date: 10/8/2018

106 Donaldson, Jared (USA)

113 Harris, Lloyd (RSA)

117 Karlovic, Ivo (CRO)

119 Smyczek, Tim (USA)

123 Jung, Jason (TPE)

125 Rubin, Noah (USA)

126 Polansky, Peter (CAN)

131 Opelka, Reilly (USA)

158 Fratangelo, Bjorn (USA)

160 Laaksonen, Henri (SUI)

178 Majchrzak, Kamil (POL)

180 Koepfer, Dominik (GER)

185 Arevalo, Marcelo (ESA)

195 Eubanks, Christopher (USA)

196 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

213 King, Darian (BAR)

220 Serdarusic, Nino (CRO)

224 Ward, James (GBR)

227 Robredo, Tommy (ESP)

233 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

239 Aragone, JC (USA)

245 Rola, Blaz (SLO)

Guayaquil CH, Ecuador $50,000+H

Date: 10/29/2018 Original Cut Off: 218 Ranking Date: 10/8/2018

65 Cuevas, Pablo (URU)

81 Delbonis, Federico (ARG)

98 Andreozzi, Guido (ARG)

109 Dellien, Hugo (BOL)

114 Monteiro, Thiago (BRA)

115 Lorenzi, Paolo

120 Londero, Juan Ignacio (ARG)

121 Garin, Christian (CHI)

134 Bagnis, Facundo (ARG)

138 Berlocq, Carlos (ARG)

144 Sousa, Pedro (POR)

146 Melzer, Gerald (AUT)

148 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

153 Quinzi, Gianluigi

186 Krstin, Pedja (SRB)

187 Giraldo, Santiago (COL) PR

190 Quiroz, Roberto (ECU)

192 Elias, Gastao (POR)

207 Domingues, Joao (POR)

211 Clezar, Guilherme (BRA)

215 Galan, Daniel Elahi (COL)

218 Giustino, Lorenzo

Alternates

231 Cid Subervi, Roberto (DOM)

255 Bellucci, Thomaz (BRA)

Eckental CH, Germany €43,000+H

Date: 10/29/2018 Original Cut Off: 179 Ranking Date: 10/8/2018

77 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

80 Lacko, Lukas (SVK)

93 Hurkacz, Hubert (POL)

99 Ivashka, Ilya (BLR)

102 Donskoy, Evgeny (RUS)

108 Bemelmans, Ruben (BEL)

116 Maden, Yannick (GER)

118 Baghdatis, Marcos (CYP)

127 Gerasimov, Egor (BLR) PR

141 Bachinger, Matthias (GER)

142 Travaglia, Stefano

143 Gulbis, Ernests (LAT)

145 Novak, Dennis (AUT)

149 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

150 Bolelli, Simone

151 Vanni, Luca

154 Halys, Quentin (FRA)

163 Moraing, Mats (GER)

166 Hoang, Antoine (FRA)

170 Martin, Andrej (SVK)

171 Rosol, Lukas (CZE)

179 Hemery, Calvin (FRA)

Alternates

181 Brands, Daniel (GER)

183 Ofner, Sebastian (AUT)