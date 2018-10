Masters 1000 Parigi Bercy: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Paris, France ATP Masters 1000 – Indoor Hard

Date: 10/29/2018 Original Cut Off: 38 Ranking Date: 9/17/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

3 Djokovic, Novak (SRB)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5 Zverev, Alexander (GER)

6 Cilic, Marin (CRO)

7 Dimitrov, Grigor (BUL)

8 Thiem, Dominic (AUT)

9 Anderson, Kevin (RSA)

10 Isner, John (USA)

11 Goffin, David (BEL)

12 Nishikori, Kei (JPN)

13 Fognini, Fabio

14 Schwartzman, Diego (ARG)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

16 Edmund, Kyle (GBR)

17 Sock, Jack (USA)

18 Coric, Borna (CRO)

19 Pouille, Lucas (FRA)

20 Raonic, Milos (CAN)

21 Carreno Busta, Pablo (ESP)

22 Cecchinato, Marco

23 Chung, Hyeon (KOR)

24 Khachanov, Karen (RUS)

25 Gasquet, Richard (FRA)

26 Bautista Agut, Roberto (ESP)

27 Kyrgios, Nick (AUS)

28 Dzumhur, Damir (BIH)

29 Verdasco, Fernando (ESP)

30 Johnson, Steve (USA)

31 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

32 Mannarino, Adrian (FRA)

33 Krajinovic, Filip (SRB)

34 Shapovalov, Denis (CAN)

35 Medvedev, Daniil (RUS)

36 Kohlschreiber, Philipp (GER)

37 Millman, John (AUS)

38 De Minaur, Alex (AUS)

Alternates

39 Simon, Gilles (FRA)

40 Tiafoe, Frances (USA)

41 Chardy, Jeremy (FRA)

—-IN——–IN————

42 Monfils, Gael (FRA)

43 Fucsovics, Marton (HUN)

44 Haase, Robin (NED)

45 Gojowczyk, Peter (GER)

46 Jarry, Nicolas (CHI)

47 Seppi, Andreas

48 Ebden, Matthew (AUS)

Paris Q, France ATP Masters 1000

Date: 10/29/2018 Original Cut Off: 63 Ranking Date: 10/8/2018

40 Tiafoe, Frances (USA)

42 Fucsovics, Marton (HUN)

43 Sousa, Joao (POR)

44 Haase, Robin (NED)

47 Seppi, Andreas

48 Jarry, Nicolas (CHI)

49 Struff, Jan-Lennard (GER)

50 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

51 Ebden, Matthew (AUS)

52 Lajovic, Dusan (SRB)

53 Mayer, Leonardo (ARG)

54 Berrettini, Matteo

55 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

56 Jaziri, Malek (TUN)

57 Querrey, Sam (USA)

58 Harrison, Ryan (USA)

59 Fritz, Taylor (USA)

60 Sandgren, Tennys (USA)

62 Paire, Benoit (FRA)

63 Kudla, Denis (USA)

Alternates

64 Marterer, Maximilian (GER)

66 Bedene, Aljaz (SLO)

—-IN——–IN————

67 Pella, Guido (ARG)

68 Gojowczyk, Peter (GER)

69 Wawrinka, Stan (SUI)