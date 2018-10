WTA Finals Singapore: LIVE i risultati del Day 2. Gruppo Rosso. Successi per Stephens e Bertens

Alle WTA Finals che si stanno disputando a Singapore, il Gruppo Rosso si è aperto con la vittoria dell’americana Sloane Stephens, che ha battuto la giapponese Naomi Osaka (4) con il punteggio di 7-5 4-6 6-1 in 2h26′ di gioco. In una sfida equilibrata tra campionesse degli US Open, a fare la differenza è stato il break trovato in apertura di terzo set dalla 25enne statunitense, prima della progressiva uscita dalla partita di una Osaka troppo imprecisa.

L’altro match del Gruppo Rosso si è chiuso con una vittoria di Kiki Bertens, che ha battuto Angelique Kerber in rimonta con i parziali di 1-6 6-3 6-4. Dopo un primo set in cui la tedesca non ha lasciato nemmeno le briciole alla sfidante, l’olandese ha aumentato il livello del proprio gioco aggiudicandosi la vittoria.

Center Court – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 7:30 pm)

1. [3] Naomi Osaka vs [5] Sloane Stephens



WTA Singapore Naomi Osaka [3] Naomi Osaka [3] 5 6 1 Sloane Stephens [5] Sloane Stephens [5] 7 4 6 Vincitore: S. STEPHENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Osaka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Stephens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 5-4 → 6-4 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Osaka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 3-4 → 4-4 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Angelique Kerber vs [8] Kiki Bertens



WTA Singapore Angelique Kerber [1] Angelique Kerber [1] 6 3 4 Kiki Bertens [8] Kiki Bertens [8] 1 6 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Bertens 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Bertens 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Bertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 K. Bertens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Kerber 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 K. Bertens 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Kerber 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Gruppo Rosso

[1] Kerber 0V 1S

[3] Osaka 0V 1S

[5] Stephens 1V 0S

[8] Bertens 1V 0S