Thomas Fabbiano dopo il successo a Ningbo: “credo che la chiave della settimana sia stata la grande voglia di vincere che avevo dentro”

Thomas Fabbiano ha conquistato ieri il torneo di Ningbo (€150mila), il suo sesto challenger in carriera, il primo nel 2018.

Queste le dichiarazioni del giocatore di San Giorgio Jonico che affida al suo sito ufficiale:

“Sono felicissimo per questo trofeo. È stata una settimana intensa in cui ho alternato momenti di buon tennis a momenti meno brillanti, ma credo che la chiave della settimana sia stata la grande voglia di vincere che avevo dentro.

Ora festeggeró il trofeo insieme al mio allenatore e poi mi sposteró a Liuzhou per disputare un altro challenger in cui dovró farmi trovare subito pronto per il derby contro Federico Gaio.”