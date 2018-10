Serie A1 Femminile, Girone 2: vincono Parioli e Prato, classifica equilibrata

La seconda giornata del Girone 2 della Serie A1 Femminile si è disputata spalmata su due giorni, fra sabato e domenica. L’anticipo ha premiato il Tennis Club Parioli, che ha sfruttato il “fattore casa” per demolire il Circolo della Stampa Sporting: 3-1 il risultato finale in favore delle romane, trascinate dalle ottime prestazioni individuali, e in coppia, di Nastassja Burnett ed Elena Gabriela Ruse.

Stesso finale, ma con un giorno di ritardo, in favore del Tennis Club Prato ai danni dell’USD Tennis Beinasco. Giulia Gatto-Monticone illude le ospiti con una vittoria in tre set sulla ceca Martincova; la rimonta porta la firma di Trevisan e Stefanini che battono rispettivamente Grymalska e Rossi, portando il risultato sul 2-1. Il doppio decisivo premia Trevisan/Martincova (6-4 7-6 ai danni di Gatto-Monticone/Rossi).

Tennis Club Parioli – A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino 3-1

Elena Gabriela Ruse (P) b. Despina Papamichail (S) 75 63

Camilla Rosatello (S) b. Martina Di Giuseppe (P) 75 62

Nastassja Burnett (P) b. Anna Maria Procacci (S) 76(4) 62

Nastassja Burnett/Elena Gabriela Ruse (P) b. Camilla Rosatello/Federica Joe Gardella (S) 61 60

Tennis Club Prato A.S.D. – USD Tennis Beinasco 3-1

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Tereza Martincova (P) 75 16 62

Martina Trevisan (P) b. Anastasia Grymalska (B) 63 75

Lucrezia Stefanini (P) b. Federica Rossi (B) 67(3) 76(5) 63

Martina Trevisan/Tereza Martincova (P) b. Giulia Gatto-Monticone/ Federica Rossi (B) 64 76

CLASSIFICA

3 (1) USD Tennis Beinasco

3 (2) Tennis Club Parioli

3 (2) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

3 (2) Tennis Club Prato A.S.D.