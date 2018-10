Alla scoperta di Andrea Bolla: “Frequento il college negli USA, sogno di diventare forte a livello ATP”

La “rivoluzione” del 2019 è destinata a mettere in difficoltà gran parte dei giocatori, tu che idea ti sei fatto a riguardo?

“Sinceramente non sono preoccupato. Penso che se si ha il livello adatto, non è impossibile scalare la classifica anche attraverso metodi differenti per l’attribuzione dei punteggi“.

Ti vediamo spesso giocare negli Stati Uniti, raccontaci tutto!

“Ho scelto di iscrivermi al college ed è per questo che gioco diversi tornei negli Stati Uniti. Abito qui da alcuni anni: inizialmente non è stato facile ambientarmi, viste le enormi differenze con l’Italia dal punto di vista della lingua, del cibo e delle strutture. Ora mi sento soddisfatto sia per la scelta che ho fatto ma anche, seppur in misura minore, per la mia stagione tennistica“.