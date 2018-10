ATP Basilea e Vienna: LIVE i risultati del Primo Turno di Qualificazione

ATP Basel 500 | Indoor | e1.984.420 – 1° Turno Quali

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Malek Jaziri vs [WC] Marc-Andrea Huesler



ATP Basel Malek Jaziri [2] Malek Jaziri [2] 6 6 Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 4 2 Vincitore: M. JAZIRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-4 → 5-4 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. Marius Copil vs [5] Mischa Zverev



ATP Basel Marius Copil Marius Copil 0 7 5 Mischa Zverev [5] • Mischa Zverev [5] 15 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Zverev 15-0 5-4 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Copil 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Copil 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Copil 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Copil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Zverev 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 5-4 → 5-5 M. Copil 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Zverev 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Copil 0-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Copil 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 M. Copil 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [4] Taro Daniel vs [WC] Sandro Ehrat



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Benoit Paire vs [WC] Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Robert Lindstedt / Fabrice Martin vs [WC] Sandro Ehrat / Jakub Paul



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Evgeny Donskoy vs [8] Laslo Djere



ATP Basel Evgeny Donskoy Evgeny Donskoy 0 6 3 Laslo Djere [8] Laslo Djere [8] 6 4 6 Vincitore: L. DJERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Donskoy 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Djere 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Djere 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-5 → 0-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-3 → 0-4 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Djere 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Dusan Lajovic vs Denis Istomin



ATP Basel Dusan Lajovic [1] Dusan Lajovic [1] 0 6 1 Denis Istomin • Denis Istomin 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Istomin 1-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Istomin 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 D. Lajovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Marcel Granollers vs [7] Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare

4. Guillermo Garcia-Lopez vs [6] Vasek Pospisil (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Guillermo Garcia-Lopez / David Marrero vs [2] Nicolas Jarry / Leonardo Mayer



Il match deve ancora iniziare

ATP Vienna 500 | Indoor | e2.198.250 – 1° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Pierre-Hugues Herbert vs [WC] Jurij Rodionov



ATP Vienna Pierre-Hugues Herbert [1] Pierre-Hugues Herbert [1] 6 6 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 1 2 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Rodionov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Rodionov 0-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 J. Rodionov 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 J. Rodionov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Herbert 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [2] Denis Kudla vs Matthias Bachinger



ATP Vienna Denis Kudla [2] Denis Kudla [2] 7 4 6 Matthias Bachinger Matthias Bachinger 6 6 3 Vincitore: D. KUDLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-3 → 5-3 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Kudla 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Bachinger 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Kudla 15-0 2-0 → 3-0 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Kudla 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bachinger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Bachinger 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 ace 3-2 → 3-3 D. Kudla 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Bachinger 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Bachinger 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Bachinger 15-0 30-0 0-0 → 0-1

3. [Alt] Lucas Miedler vs [5] Andrey Rublev



ATP Vienna Lucas Miedler • Lucas Miedler 30 0 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 40 0 Palla break Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0

4. [WC] Sebastian Ofner vs [8] Ruben Bemelmans



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs [WC] Sergiy Stakhovsky / Tristan-Samuel Weissborn



Il match deve ancora iniziare

Next Gen Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Sergiy Stakhovsky vs [7] Bradley Klahn



ATP Vienna Sergiy Stakhovsky Sergiy Stakhovsky 6 6 6 Bradley Klahn [7] Bradley Klahn [7] 7 4 4 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Klahn 15-0 30-0 5-3 → 5-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Stakhovsky 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 3-2 → 3-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Peter Polansky vs [6] Cameron Norrie



ATP Vienna Peter Polansky Peter Polansky 2 1 Cameron Norrie [6] Cameron Norrie [6] 6 6 Vincitore: C. NORRIE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Polansky 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Polansky 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 0-0 → 0-1

3. [4] Mikhail Kukushkin vs [Alt] Vaclav Safranek



ATP Vienna Mikhail Kukushkin [4] • Mikhail Kukushkin [4] 0 2 Vaclav Safranek Vaclav Safranek 0 2 Ace - n.2 per V. S Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Kukushkin 2-2 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Safranek 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [3] Guido Pella vs Jurgen Zopp (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Jamie Cerretani / Denis Kudla vs [2] Andreas Mies / Hans Podlipnik-Castillo



Il match deve ancora iniziare