ATP Basilea e Vienna: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Basel, Switzerland ATP 500 – Indoor Hard

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 50 Ranking Date: 9/10/2018

2 Federer, Roger (SUI)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5 Zverev, Alexander (GER)

6 Cilic, Marin (CRO)

11 Goffin, David (BEL)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

22 Cecchinato, Marco

26 Bautista Agut, Roberto (ESP)

32 Mannarino, Adrian (FRA)

33 Krajinovic, Filip (SRB)

34 Shapovalov, Denis (CAN)

35 Medvedev, Daniil (RUS)

37 Millman, John (AUS)

39 Simon, Gilles (FRA)

41 Chardy, Jeremy (FRA)

44 Haase, Robin (NED)

45 Gojowczyk, Peter (GER)

46 Jarry, Nicolas (CHI)

47 Seppi, Andreas

48 Ebden, Matthew (AUS)

49 Sousa, Joao (POR)

50 Struff, Jan-Lennard (GER)

88 Wawrinka, Stan (SUI) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

Alternates

51 Harrison, Ryan (USA)

52 Marterer, Maximilian (GER)

53 Mayer, Leonardo (ARG)

54 Paire, Benoit (FRA)

56 Lajovic, Dusan (SRB)

58 Sandgren, Tennys (USA)

59 Berrettini, Matteo

60 Istomin, Denis (UZB)

62 Pella, Guido (ARG)

63 Jaziri, Malek (TUN)

Basel Q, Switzerland ATP 500

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 83 Ranking Date: 10/1/2018

49 Harrison, Ryan (USA)

52 Mayer, Leonardo (ARG)

55 Lajovic, Dusan (SRB)

57 Marterer, Maximilian (GER)

60 Fritz, Taylor (USA)

61 Jaziri, Malek (TUN)

63 Paire, Benoit (FRA)

69 Zverev, Mischa (GER)

72 Daniel, Taro (JPN)

76 Tomic, Bernard (AUS)

79 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

81 McDonald, Mackenzie (USA)

83 Pospisil, Vasek (CAN)

Alternates

85 Djere, Laslo (SRB)

87 Donskoy, Evgeny (RUS)

88 Copil, Marius (ROU)

93 Klahn, Bradley (USA)

100 Granollers, Marcel (ESP)

Vienna, Austria ATP 500

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 30 Ranking Date: 9/10/2018

7 Dimitrov, Grigor (BUL)

8 Thiem, Dominic (AUT)

9 Anderson, Kevin (RSA)

10 Isner, John (USA)

12 Nishikori, Kei (JPN)

13 Fognini, Fabio

14 Schwartzman, Diego (ARG)

16 Edmund, Kyle (GBR)

18 Coric, Borna (CRO)

19 Pouille, Lucas (FRA)

20 Raonic, Milos (CAN)

21 Carreno Busta, Pablo (ESP)

23 Chung, Hyeon (KOR)

24 Gasquet, Richard (FRA)

25 Khachanov, Karen (RUS)

27 Kyrgios, Nick (AUS)

28 Dzumhur, Damir (BIH)

29 Verdasco, Fernando (ESP)

30 Johnson, Steve (USA)

36 Kohlschreiber, Philipp (GER) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

55 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

61 Querrey, Sam (USA) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

73 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

Alternates

31 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

40 Tiafoe, Frances (USA)

43 Fucsovics, Marton (HUN)

51 Harrison, Ryan (USA)

52 Marterer, Maximilian (GER)

53 Mayer, Leonardo (ARG)

54 Paire, Benoit (FRA)

56 Lajovic, Dusan (SRB)

58 Sandgren, Tennys (USA)

59 Berrettini, Matteo

Vienna Q, Austria ATP 500

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 80 Ranking Date: 10/1/2018

41 Tiafoe, Frances (USA)

45 Fucsovics, Marton (HUN)

53 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

58 Berrettini, Matteo

59 Sandgren, Tennys (USA)

64 Bedene, Aljaz (SLO)

65 Kudla, Denis (USA)

67 Pella, Guido (ARG)

68 Rublev, Andrey (RUS)

71 Lopez, Feliciano (ESP)

77 Basic, Mirza (BIH)

78 Norrie, Cameron (GBR)

80 Lacko, Lukas (SVK)

Alternates

84 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

85 Djere, Laslo (SRB)

87 Donskoy, Evgeny (RUS)

88 Copil, Marius (ROU)

93 Klahn, Bradley (USA)