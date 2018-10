Jack Sock wild card a Basilea. Praticamente nulle le possibilità di vedere in campo Novak Djokovic

Gli organizzatori del torneo ATP 500 di Basilea, che prenderanno il via la settimana prossima, hanno comunicato di aver assegnato la prima wild card a Jack Sock. Il 26enne statunitense, alla quarta parecipazione al torneo renano, occupa attualmente il 18o rango del ranking ATP (il 6o nella classifica di doppio) e sarà la quinta testa di serie dopo Roger Federer (3), Alexander Zverev (5), Marin Cilic (6) e Stefanos Tsitsipas (16).

Intanto le possibilità di vedere all’opera anche il numero 2 mondiale Novak Djokovic sono praticamente nulle. Il 31enne serbo aveva lasciato intendere di voler chiedere un invito ai tornei di Basilea o Vienna, ma avrebbe infine deciso di prendersi un periodo di riposo dopo la vittoria al Masters 1000 di Shanghai.

Basel, Switzerland ATP 500 – Indoor Hard

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 50 Ranking Date: 9/10/2018

2 Federer, Roger (SUI)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5 Zverev, Alexander (GER)

6 Cilic, Marin (CRO)

11 Goffin, David (BEL)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

22 Cecchinato, Marco

26 Bautista Agut, Roberto (ESP)

32 Mannarino, Adrian (FRA)

33 Krajinovic, Filip (SRB)

34 Shapovalov, Denis (CAN)

35 Medvedev, Daniil (RUS)

37 Millman, John (AUS)

39 Simon, Gilles (FRA)

41 Chardy, Jeremy (FRA)

44 Haase, Robin (NED)

45 Gojowczyk, Peter (GER)

46 Jarry, Nicolas (CHI)

47 Seppi, Andreas

48 Ebden, Matthew (AUS)

49 Sousa, Joao (POR)

50 Struff, Jan-Lennard (GER)

88 Wawrinka, Stan (SUI) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

Alternates

51 Harrison, Ryan (USA)

52 Marterer, Maximilian (GER)

53 Mayer, Leonardo (ARG)

54 Paire, Benoit (FRA)

56 Lajovic, Dusan (SRB)

58 Sandgren, Tennys (USA)

59 Berrettini, Matteo

60 Istomin, Denis (UZB)

62 Pella, Guido (ARG)

63 Jaziri, Malek (TUN)

Basel Q, Switzerland ATP 500

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 83 Ranking Date: 10/1/2018

49 Harrison, Ryan (USA)

52 Mayer, Leonardo (ARG)

55 Lajovic, Dusan (SRB)

57 Marterer, Maximilian (GER)

60 Fritz, Taylor (USA)

61 Jaziri, Malek (TUN)

63 Paire, Benoit (FRA)

69 Zverev, Mischa (GER)

72 Daniel, Taro (JPN)

76 Tomic, Bernard (AUS)

79 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

81 McDonald, Mackenzie (USA)

83 Pospisil, Vasek (CAN)

Alternates

85 Djere, Laslo (SRB)

87 Donskoy, Evgeny (RUS)

88 Copil, Marius (ROU)

93 Klahn, Bradley (USA)

100 Granollers, Marcel (ESP)