ATP Anversa: Salvatore Caruso lucky loser

Grazie al ritiro dello spagnolo Roberto Carballes Baena, Salvatore Caruso è entrato come lucky loser nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Anversa.

L’azzurro giocherà ella giornata di domani contro l’indiano Yuki Bhambri.

Il Main Draw

(1) Edmund, Kyle vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs (LL) Robert, Stephane

Bhambri, Yuki vs (LL) Caruso, Salvatore

(Q) Ivashka, Ilya vs (8) Haase, Robin

(4) Gasquet, Richard vs Bye

Munar, Jaume vs Vesely, Jiri

Struff, Jan-Lennard vs (LL) Lestienne, Constant

Lopez, Feliciano vs (7/WC) Tiafoe, Frances

(6) Monfils, Gael vs (WC) Bemelmans, Ruben

Tsonga, Jo-Wilfried vs Pella, Guido

Mayer, Leonardo vs Pospisil, Vasek

Bye vs (3/WC) Raonic, Milos

(5) Simon, Gilles vs (Q) Stakhovsky, Sergiy

McDonald, Mackenzie vs Jarry, Nicolas

(Q) Granollers, Marcel vs Norrie, Cameron

Bye vs (2) Schwartzman, Diego