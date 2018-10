Camila Giorgi: partire da Linz per arrivare in alto

Domenica è arrivata una significativa vittoria per il tennis femminile italiano: momento complicato per il movimento tricolore eppure la nostra migliore rappresentante ha piazzato la seconda zampata vincente nel circuito, confermando a suon di best ranking quella che è indubbiamente la sua miglior stagione.

In terra austriaca, sul cemento indoor rapidissimo di Linz, Camila Giorgi ha difatti conquistato il secondo torneo della carriera (il primo nel 2015 sull’erba di S’Hertogenbosch), arrivando al best ranking di numero 28 delle classifiche WTA e mettendo, come già detto, la ciliegina sulla torta di una stagione giocata all’insegna della costanza e del tennis più “regolare” che mai. Sta proprio in quest’ultima frase, che potrebbe scontrarsi col credo tennistico della Giorgi, la svolta in questo 2018 tennistico della marchigiana: più paziente, più attenta al servizio, più attendista senza sparare subito a mille, fin dai primi scambi. Si può fare ancora meglio, curando ancora di più i particolari e alcuni aspetti del gioco: il miglioramento però, è indubbio, c’è stato.

La classe ’92 vanta in stagione uno score di 39 vittorie a fronte di solo 20 sconfitte: bilanci in positivo su ogni superficie, con 15/10 sul cemento outdoor, 10/5 sulla terra battuta, 8/1 indoor e 6/4 su erba. Un bel 2018 che l’ha vista tornare in zone di classifica consoni al suo tennis e talento, con i quarti di finale raggiunti a Wimbledon vero e proprio fiore all’occhiello di un 2018 assolutamente positivo. Dopo il ritiro di Vinci, Schiavone e Pennetta, ci voleva una boccata d’ossigeno e Camila sul verde inglese ci ha fatto tornare a sognare: non fosse stato per una Serena Williams in stato di grazia ma comunque tenuta in scacco per un set e mezzo, la Giorgi avrebbe potuto compiere davvero l’impresa. Ripartire da quei quarti e da Linz diventa comunque l’imperativo per un 2019 che deve vedere un ulteriore miglioramento: a livello Slam Camila ha dimostrato di potersela giocare davvero con tutte.

Da numero 28 non si può non guardare alla top20, successivo step che la Giorgi 2018 sembra essere tranquillamente in grado di compiere: la classifica non è certo corta e i punti da centrare per abbattere barriere importanti non sono pochi. Eppure questa Camila, che scopre anche la rabbia in campo e la sensibilità nelle interviste post gara, può puntare al grande exploit.

A Linz è arrivato “solo” il secondo successo: una col potenziale dell’italiana piò fare molto di più. Che Linz sia un nuovo inizio? L’incertezza e il livello attuale del circuito WTA può portare a risultati inattesi: saprà approfittarne Camila?

Alessandro Orecchio