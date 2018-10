Challenger Ningbo: LIVE i risultati del Day 2. In campo due azzurri

Challenger Ningbo CH | Cemento | $150.000 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Viktor Durasovic vs [WC] Yibing Wu



Il match deve ancora iniziare

2. Hiroki Moriya vs Di Wu



Il match deve ancora iniziare

3. Ze Zhang vs [WC] Rigele Te



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Yecong He vs [5] Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Fajing Sun vs [2] Radu Albot



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Tatsuma Ito vs [Q] Yusuke Takahashi



Il match deve ancora iniziare

4. Hiroki Moriya / Rubin Statham vs N.Sriram Balaji / Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sumit Nagal vs [3] Thomas Fabbiano



Il match deve ancora iniziare

2. Renta Tokuda vs [Q] Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

3. Thomas Fabbiano / Hubert Hurkacz vs Miomir Kecmanovic / Zhe Li



Il match deve ancora iniziare

4. Alejandro Davidovich Fokina / Federico Gaio vs Sumit Nagal / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

1. [6] Enrique Lopez Perezvs Go Soeda

2. Federico Gaio vs Kimmer Coppejans



Il match deve ancora iniziare

3. Prajnesh Gunneswaran / Arjun Kadhe vs [3] Enrique Lopez Perez / Goncalo Oliveira



Il match deve ancora iniziare