Roger Federer giocherà anche nel 2019: “Vorrei potervi dare delle risposte, ma veramente non lo so. Di sicuro però giocherò a tennis l’anno prossimo”

Roger Federer ha analizzato con lucidità la sconfitta in semifinale al Masters 1000 di Shanghai per mano di Borna Coric: “Lui aveva più forza nei colpi e ha servito meglio. Io sono partito male in entrambi i set. Nelle condizioni veloci di Shanghai questa combinazione basta per perdere e lui ha meritato di vincere..

Il prossimo impegno di Roger lo vedrà di scena nella sua Basilea e anche lì avrà un titolo da difendere: “Mi sento pronto, il mio corpo è di nuovo regolato sulle partite e sono contento di come ho reagito dopo gli US Open. Credo che potrò fare bene, anche se indoor non sai mai come andrà. Sono curioso e non vedo l’ora di giocare”.

Interrogato sul suo futuro il 37enne ha ammesso: “Vorrei potervi dare delle risposte, ma veramente non lo so. Di sicuro però giocherò a tennis l’anno prossimo”.