ATP Mosca: Tabellone principale. Marco Cecchinato è la testa di serie numero uno. Presenti anche Seppi e Berrettini

Main Draw ATP Mosca | 250 | Indoor | $856.445

(1) Cecchinato, Marco vs Bye

Mannarino, Adrian vs (WC) Karlovskiy, Evgeny

Paire, Benoit vs Zverev, Mischa

Qualifier vs (6) Dzumhur, Damir

(4) Krajinovic, Filip vs Bye

Donskoy, Evgeny vs Kukushkin, Mikhail

Herbert, Pierre-Hugues vs Qualifier

Seppi, Andreas vs (8) Klizan, Martin

(5/WC) Kyrgios, Nick vs Rublev, Andrey

Jaziri, Malek vs Basic, Mirza

Qualifier vs Berrettini, Matteo

Bye vs (3/WC) Khachanov, Karen

(7) Chardy, Jeremy vs Istomin, Denis

Djere, Laslo vs Bedene, Aljaz

Lajovic, Dusan vs Qualifier

Bye vs (2) Medvedev, Daniil