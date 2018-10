Challenger Calgary: Il Tabellone Principale. C’e Anche Ivo Karlovic

(1) Thompson, Jordan vs Qualifier

(WC) Galarneau, Alexis vs Qualifier

Couacaud, Enzo vs Ortega-Olmedo, Roberto

Smith, John-Patrick vs (6) Bolt, Alex

(4) Menendez-Maceiras, Adrian vs King, Kevin

Schnur, Brayden vs Robredo, Tommy

Kozlov, Stefan vs Choinski, Jan

Gonzalez, Alejandro vs (5) Ruud, Casper

(7) Clarke, Jay vs Altamirano, Collin

(WC) Krainik, Pavel vs Peliwo, Filip

(WC) Scott, Harrison vs Qualifier

(WC) Diez, Steven vs (3) Jung, Jason

(8) Quiroz, Roberto vs Qualifier

Ilkel, Cem vs Serdarusic, Nino

Bourgue, Mathias vs Uchida, Kaichi

King, Evan vs (2) Karlovic, Ivo