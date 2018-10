Challenger Ismaning: Tabellone principale. Lorenzo Sonego è la testa di serie n.1

Main draw Challenger Ismaning | Indoor | e43.000

(1) Sonego, Lorenzo vs Cachin, Pedro

Masur, Daniel vs Zapata Miralles, Bernabe

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (5) Novak, Dennis

(4) Travaglia, Stefano vs Brkic, Tomislav

Sakharov, Gleb vs Ojeda Lara, Ricardo

(WC) Jahn, Jeremy vs Brown, Dustin

(WC) Wessels, Louis vs (8) Miedler, Lucas

(6/SE) Barrere, Gregoire vs (WC) Lemstra, Kai

Grigelis, Laurynas vs Krawietz, Kevin

Heyman, Christopher vs Bonzi, Benjamin

Baldi, Filippo vs (3) Trungelliti, Marco

(7) Halys, Quentin vs Ward, James

Safranek, Vaclav vs Viola, Matteo

Mager, Gianluca vs (WC) Seraphim, Christian

Qualifier vs (2/SE) Humbert, Ugo