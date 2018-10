WTA Mosca: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Deborah Chiesa

WTA Moscow Premier | Indoor | $932.866

(1) Begu, Irina-Camelia vs Zvonareva, Vera

Doroshina, Olga vs (WC) Lansere, Sofya

Stojanovic, Nina vs Jorovic, Ivana

(WC) Abduraimova, Nigina vs (7) Siegemund, Laura

(2) Bogdan, Ana vs Chiesa, Deborah

Soler-Espinosa, Sílvia vs Zaja, Anna

(WC) Koval, Vlada vs Lisicki, Sabine

(WC) Monova, Polina vs (5) Vikhlyantseva, Natalia

(3) Rodina, Evgeniya vs Zhuk, Sofya

Khromacheva, Irina vs Gorgodze, Ekaterine

Khazaniuk, Deniz vs Sharipova, Sabina

Rybakina, Elena vs (6) Diatchenko, Vitalia

(4) Jabeur, Ons vs Stollar, Fanny

Ivakhnenko, Valentyna vs Dart, Harriet

Grammatikopoulou, Valentini vs Panova, Alexandra

Flink, Varvara vs (8) Garcia Perez, Georgina