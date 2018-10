Challenger Santo Domingo: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 4

Challenger Santo Domingo CH | Terra | $125.000 – 2° Turno – Quarti di Finale

Estadio Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Santiago Giraldo vs Carlos Berlocq



CH Santo Domingo Santiago Giraldo Santiago Giraldo 6 6 Carlos Berlocq Carlos Berlocq 7 7 Vincitore: C. BERLOCQ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 C. Berlocq 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Berlocq 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Berlocq 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Berlocq 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Giraldo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Berlocq 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Berlocq 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 S. Giraldo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Berlocq 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Rogerio Dutra Silva vs [2] Federico Delbonis



CH Santo Domingo Rogerio Dutra Silva • Rogerio Dutra Silva 0 1 Federico Delbonis [2] Federico Delbonis [2] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Dutra Silva 1-2 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [3] Guido Andreozzi OR Nino Serdarusic vs Christian Garin OR [7] Juan Ignacio Londero



4. [5] Paolo Lorenzi OR Gerald Melzer vs Rogerio Dutra Silva OR [2] Federico Delbonis



5. Gastao Elias / Pedja Krstin vs [2] Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela



6. Gerald Melzer / Jurgen Melzer vs Gastao Elias / Pedja Krstin OR [2] Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela



CH Santo Domingo Federico Coria Federico Coria 5 0 Jose Hernandez-Fernandez Jose Hernandez-Fernandez 7 6 Vincitore: J. HERNANDEZ-FERNAND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Coria 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 0-5 → 0-6 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 0-5 F. Coria 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Hernandez-Fernandez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Hernandez-Fernandez 0-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

1. [Q] Federico Coriavs [WC] Jose Hernandez-Fernandez

2. Gastao Elias vs [PR] Jurgen Melzer



CH Santo Domingo Gastao Elias • Gastao Elias 40 7 0 Jurgen Melzer Jurgen Melzer 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 0-2 J. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 G. Elias 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 G. Elias 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 G. Elias 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Melzer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 G. Elias 15-0 ace 30-0 3-4 → 4-4 J. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Melzer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Melzer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Melzer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [PR] Santiago Giraldo OR Carlos Berlocq vs [Q] Federico Coria OR [WC] Jose Hernandez-Fernandez



4. [WC] Emilio Gomez OR Pedja Krstin vs Gastao Elias OR [PR] Jurgen Melzer



5. [WC] Roberto Cid Subervi / Jose Hernandez-Fernandez vs [WC] Hugo Dellien / Victor Estrella Burgos



6. Tomas Lipovsek Puches / Juan Ignacio Londero OR Facundo Bagnis / Carlos Berlocq vs Sergio Galdos / Thiago Monteiro OR [4] Gonzalo Escobar / Fernando Romboli



Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Guido Andreozzi vs Nino Serdarusic



CH Santo Domingo Guido Andreozzi [3] Guido Andreozzi [3] 6 4 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 7 6 Vincitore: N. SERDARUSIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 N. Serdarusic 0-15 15-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Serdarusic 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [5] Paolo Lorenzi vs Gerald Melzer



CH Santo Domingo Paolo Lorenzi [5] • Paolo Lorenzi [5] 40 4 Gerald Melzer Gerald Melzer A 3 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 G. Melzer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Melzer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Sergio Galdos / Thiago Monteiro vs [4] Gonzalo Escobar / Fernando Romboli



4. [1] Pablo Cuevas / David Marrero vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran



5. [1] Pablo Cuevas / David Marrero OR Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs [WC] Roberto Cid Subervi / Jose Hernandez-Fernandez OR [WC] Hugo Dellien / Victor Estrella Burgos



Cancha 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Christian Garin vs [7] Juan Ignacio Londero



CH Santo Domingo Christian Garin Christian Garin 6 6 Juan Ignacio Londero [7] Juan Ignacio Londero [7] 3 1 Vincitore: C. GARIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Garin 15-0 ace 30-0 ace 1-0 → 2-0 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Emilio Gomez vs Pedja Krstin



CH Santo Domingo Emilio Gomez Emilio Gomez 3 1 Pedja Krstin Pedja Krstin 6 6 Vincitore: P. KRSTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Krstin 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 P. Krstin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 E. Gomez 15-0 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Krstin 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 P. Krstin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Gomez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 P. Krstin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Gomez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Marcelo Arevalo / Jeevan Nedunchezhiyan vs [WC] Jose Olivares / Cristian Rodriguez



4. Tomas Lipovsek Puches / Juan Ignacio Londero vs Facundo Bagnis / Carlos Berlocq



5. [3] Marcelo Arevalo / Jeevan Nedunchezhiyan OR [WC] Jose Olivares / Cristian Rodriguez vs Ariel Behar / Roberto Quiroz



