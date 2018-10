Masters 1000 Shanghai: Prosegue a fatica il cammino di Roger Federer

Sembrava avviato a un successo agevole, ma un passaggio a vuoto all’inizio del secondo set ha complicato le cose per Roger Federer negli ottavi di finale di Shanghai: il renano alla fine si è imposto dopo quasi due ore per 6-3 2-6 6-4 contro Roberto Bautista Agut (28). Nei quarti la testa di serie numero 1 del torneo affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha eliminato Sam Querrey per 7-6 (9/7) 6-4.

La prima frazione è scivolata via quasi senza sussulti, conclusasi in 30′ a favore dell’elvetico; quella successiva sembrava avviata bene dopo il combattutissimo break conquistato nell’interminabile inizio (quasi 10′ per portarsi sull’1-0), ma poi Federer ha ceduto di schianto, perdendo la propria battuta a zero e subendo poi un altro break, che ha di fatto permesso allo spagnolo di vincere il primo set di sempre contro il renano, dopo averne persi 17. La frazione conclusiva si è disputata punto su punto fino al decisivo ma non certo facile break al 9o gioco in favore del 37enne.

La partita punto per punto



ATP Shanghai Roger Federer [1] Roger Federer [1] 6 2 6 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 3 6 4 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Federer 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Federer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

8 Aces 91 Double Faults 267% 1st Serve % 65%37/54 (69%) 1st Serve Points Won 40/59 (68%)17/27 (63%) 2nd Serve Points Won 18/32 (56%)2/5 (40%) Break Points Saved 6/9 (67%)14 Service Games Played 1319/59 (32%) 1st Return Points Won 17/54 (31%)14/32 (44%) 2nd Return Points Won 10/27 (37%)3/9 (33%) Break Points Won 3/5 (60%)13 Return Games Played 1454/81 (67%) Total Service Points Won 58/91 (64%)33/91 (36%) Total Return Points Won 27/81 (33%)87/172 (51%) Total Points Won 85/172 (49%)

2 Ranking 28

37 Age 30

Basel, Switzerland Birthplace Castellon de la Plana, Spain

Switzerland Residence Castellon de la Plana, Spain

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1998 Turned Pro 2005

36/6 Year to Date Win/Loss 28/17

3 Year to Date Titles 2

98 Career Titles 8

$117,773,812 Career Prize Money $8,967,719