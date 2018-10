Masters 1000 Shanghai: Roger Federer approda agli ottavi di finale dopo aver battuto Medvedev

Roger Federer ha iniziato non senza qualche difficoltà la difesa del titolo al Masters 1000 di Shanghai. Opposto a Daniil Medvedev (22), fresco vincitore a Tokyo, il basilese ha dovuto giocare un match di buon livello per imporsi con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 1h52′ e qualificarsi per gli ottavi dove affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut (28).

Volato subito sul 2-0, King Roger si è inspiegabilmente trovato sotto 3-2 poco dopo. Il rossocrociato, testa di serie numero uno in tabellone vista l’assenza di Rafa Nadal (1), ha allora cercato di trovare il ritmo giusto da fondo per poi prendere la rete e così facendo ha progressivamente preso il controllo dello scambio. Nel secondo set il 22enne russo è stato bravo a restare in partita e a sorprendere Federer in chiusura di frazione.

Nell’ultimo combattuto set, il 37enne renano ha colpito nel nono gioco, approfittando pure di grossolani errori dell’avversario.