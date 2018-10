Masters 1000 Shanghai: Ottavi di finale per Marco Cecchinato. Fuori Andreas Seppi

Bellissima vittoria di Marco Cecchinato che approda agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Shanghai.

L’azzurro, al primo ottavo di finale in un Masters 1000 in carriera, ha eliminato dopo una dura battaglia al secondo turno il coreano Hyeon Chung attualmente al n.26 del mondo con il risultato di 46 76(5) 76(5), in due ore e 35 minuti di partita.

Domani negli ottavi di finale Marco Cecchinato sfiderà Novak Djokovic, attualmente al n.3 del mondo.

Da segnalare che Marco nel terzo e decisivo set l’azzurro sotto per 1 a 3, recuperava il break nel quinto game (ai vantaggi).

Si andava al tiebreak e qui Cecchinato in svantaggio di 1 a 4, con un minibreak, recuperava a suon di bellissimi colpi vincenti e dopo aver mancato un match point sul 6 a 4, con il servizio a disposizione, alla seconda opportunità piazzava un nuovo minibreak e vinceva la partita per 7 punti a 5

La partita punto per punto



ATP Shanghai Marco Cecchinato [16] Marco Cecchinato [16] 4 7 7 Hyeon Chung Hyeon Chung 6 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 H. Chung 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Chung 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-2 → 1-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

7 Aces 62 Double Faults 075% 1st Serve % 77%58/85 (68%) 1st Serve Points Won 57/84 (68%)16/28 (57%) 2nd Serve Points Won 15/25 (60%)4/8 (50%) Break Points Saved 2/5 (40%)17 Service Games Played 1727/84 (32%) 1st Return Points Won 27/85 (32%)10/25 (40%) 2nd Return Points Won 12/28 (43%)3/5 (60%) Break Points Won 4/8 (50%)17 Return Games Played 1774/113 (65%) Total Service Points Won 72/109 (66%)37/109 (34%) Total Return Points Won 39/113 (35%)111/222 (50%) Total Points Won 111/222 (50%)

21 Ranking 26

26 Age 22

Palermo, Italy Birthplace Suwon, South Korea

Palermo, Italy Residence Suwon, South Korea

6’1″ (185 cm) Height 6’2″ (187 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 192 lbs (87 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2014

21/19 Year to Date Win/Loss 26/16

2 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 0

$2,090,771 Career Prize Money $3,200,903

E’ invece uscito di scena al secondo turno Andreas Seppi. Il 34enne di Caldaro, numero 47 Atp, ha ceduto per 63 64, in poco più di un’ora ed un quarto di gioco, al britannico Kyle Edmund, numero 14 Atp ed undicesima testa di serie, reduce dalle semifinali di Pechino.

La partita punto per punto



ATP Shanghai Andreas Seppi Andreas Seppi 3 4 Kyle Edmund [11] Kyle Edmund [11] 6 6 Vincitore: K. EDMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Edmund 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Edmund 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Edmund 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3 Aces 82 Double Faults 163% 1st Serve % 69%28/39 (72%) 1st Serve Points Won 33/43 (77%)9/23 (39%) 2nd Serve Points Won 10/19 (53%)3/6 (50%) Break Points Saved 3/4 (75%)9 Service Games Played 1010/43 (23%) 1st Return Points Won 11/39 (28%)9/19 (47%) 2nd Return Points Won 14/23 (61%)1/4 (25%) Break Points Won 3/6 (50%)10 Return Games Played 937/62 (60%) Total Service Points Won 43/62 (69%)19/62 (31%) Total Return Points Won 25/62 (40%)56/124 (45%) Total Points Won 68/124 (55%)

47 Ranking 14

34 Age 23

Bolzano, Italy Birthplace Johannesburg, South Africa

Caldaro, Italy Residence Nassau, Bahamas

6’3″ (190 cm) Height 6’2″ (187 cm)

174 lbs (79 kg) Weight 184 lbs (83 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2012

19/20 Year to Date Win/Loss 29/19

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$9,682,494 Career Prize Money $3,947,259