Domenica la prima gionata di Serie A1. Crema riparte da Massa Lombarda

L’attesa sta per finire. Ancora una manciata di giorni e il Tennis Club Crema potrà lanciarsi in una nuova edizione del campionato di Serie A1, disputato per il sesto anno consecutivo. Un traguardo di grande spessore che il circolo del presidente Stefano Agostino proverà a onorare con lo stesso impegno ed entusiasmo delle passate stagioni, partendo dalla trasferta sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda (Ravenna), avversaria che al Tc Crema evoca piacevoli ricordi. Le due formazioni erano già state inserite nello stesso girone due anni fa, e fu proprio col successo nello scontro diretto dell’ultima giornata in casa dei romagnoli che i lombardi si guadagnarono l’accesso alle semifinali scudetto per la seconda volta in quattro anni. Stavolta, invece, la sfida mette in palio i primi tre punti del Girone 2. Di fronte c’è una formazione che ha in Stefano Travaglia e Federico Gaio le sue punte di diamante. A meno di sorprese, saranno l’ascolano e il faentino gli avversari di Andrey Golubev e Adrian Ungur, i due “pilastri” del Tc Crema, una delle due formazioni lombarde in gara nel massimo campionato nazionale (l’altra è l’Apd Selva Alta di Vigevano, Pavia). Nel circuito internazionale il kazako e il rumeno non si vedono da un po’, tanto che Ungur ha annunciato da qualche giorno il ritiro dal circuito Atp, ma vantano pur sempre trascorsi di altissimo livello e sul match secco possono essere molto competitivi.

A Golubev e Ungur spetta dunque il compito di fare da trascinatori di un team che conta anche su Riccardo Sinicropi, l’altro rumeno Nicolae Daniel Frunza (pronto a subentrare in caso di assenza di Ungur), e una lunga schiera di giovani del vivaio vogliosi di mostrare i progressi compiuti rispetto a dodici mesi fa. Si tratta di Alessandro Coppini e Filippo Mora, titolari nelle passate stagioni nei ruoli di numero 3 e 4 della formazione, ma anche di Lorenzo Bresciani, Andrea Zanetti, Samuel Vincent Ruggeri, Gabriele Datei, Giacomo Nava e Danny Ricetti. Tutti pronti a vivere da protagonisti una Serie A1 che a Crema non è vista solamente come un campionato da provare a disputare nel miglior modo possibile, ma anche come una preziosa occasione per avvicinare i giovani ai professionisti. Dopo la trasferta a Massa Lombardia, per il Tc Crema arriveranno ben tre sfide casalinghe: 21 ottobre (Tc Genova 1893), 28 ottobre (Circolo Canottieri Aniene) e 4 novembre (Ct Massa Lombarda, ritorno). Una festa del tennis alla quale tutti vogliono partecipare.

NELLA PAGINA SEGUENTE IL CALENDARIO E TUTTE LE ROSE DEL GIRONE 2

TC CREMA, TENNIS DI QUALITÀ DAL 1908

Le caratteristiche del Tc Crema sono l’eleganza, il prestigio e il fascino senza tempo di una storia centenaria. Nasce nel 1908 e si caratterizza per un’infinita passione per il tennis, successi sportivi e grandi campioni. Il club ha visto passare giocatori come Claudio Panatta, Simone Colombo e Paolo Canè, che vanta tre vittorie nei campionati a squadre di serie A negli anni 1985, 1986 e 1987, e milita tutt’oggi nel massimo campionato nazionale. Dal 2010 la sede è in Via del Fante, in una nuovissima struttura perfetta e curata in ogni minimo dettaglio: stimolo maggiore per chi in questo club ci ha messo passione. Dal 2003, sotto la guida del presidente Stefano Agostino, il circolo mira a un consolidamento importante, come una quercia secolare che ha già resistito alle due guerre mondiali. Uno degli obiettivi principali è quello di raggiungere un alto livello agonistico e di migliorare ogni giorno la preparazione dei ragazzi: i campioni di domani.

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

Prima giornata (14 ottobre)

Ct Massa Lombarda – Tennis Club Crema

Tc Genova 1893 – Circolo Canottieri Aniene

Seconda giornata (21 ottobre)

Tennis Club Crema – Tc Genova 1893

Circolo Canottieri Aniene – Ct Massa Lombarda

Terza giornata (28 ottobre)

Tennis Club Crema – Circolo Canottieri Aniene

Ct Massa Lombarda – Tc Genova 1893

Quarta giornata (4 novembre)

Tennis Club Crema – Ct Massa Lombarda

Circolo Canottieri Aniene – Tc Genova 1893

Quinta giornata (11 novembre)

Tc Genova 1893 – Tennis Club Crema

Ct Massa Lombarda – Circolo Canottieri Aniene

Sesta giornata (18 novembre)

Circolo Canottieri Aniene – Tennis Club Crema

Tc Genova 1893 – Ct Massa Lombarda

LE FORMAZIONI DEL GIRONE 2

Tennis Club Crema: Andrey Golubev (2.1), Adrian Ungur (2.1), Riccardo Sinicropi (2.2), Nicolae Daniel Frunza (2.2), Alessandro Coppini (2.3), Filippo Mora (2.3), Lorenzo Bresciani (2.4), Andrea Zanetti (2.4), Samuel Vincent Ruggeri (2.4), Nicola Remedi (2.5), Giuseppe Menga (2.5), Gabriele Datei (2.7), Giacomo Nava (3.1), Danny Ricetti (3.1).

Ct Dil. Massa Lombarda: Stefano Travaglia (1.7), Federico Gaio (1.17), Zhizhen Zhang (2.1), Federico Maccari (2.2), Julian Ocleppo (2.2), Samuele Ramazzotti (2.4), Lorenzo Rottoli (2.4), Alessio De Bernardis (2.5), Ronnj Capra (2.6), Filippo Albonetti (2.8).

Circolo Canottieri Aniene: Matteo Berrettini (1.6), Simone Bolelli (1.12), Gianluigi Quinzi (1.19), Liam Caruana (2.1), Flavio Cipolla (2.2), Jacopo Berrettini (2.2), Riccardo Di Nocera (2.4), Raffaele Giuliano (2.4), Riccardo Perin (2.5), Vincenzo Santopadre (2.7).

Tc Genova 1893: Marton Fucsovics (1.4), Norbert Gombos (1.6), Adrian Menedez (1.7), Edoardo Eremin (2.1), Stephane Robert (2.1), Ruben Ramirez Hidalgo (2.1), Francesco Picco (2.3), Matwe Middelkoop (2.3), Paolo Dagnino (2.4), Alessandro Motti (2.5).