Nikoloz Basilashvili: obiettivo top10?

Il nome di Nikoloz Basilashvili è legato per me indelebilmente a 3 specifici momenti: il primo quando Paolo Lorenzi nel luglio del 2016 lo sconfigge nella finale di Kitzbühel, vincendo il suo primo (e finora unico) torneo nel circuito maggiore, presentandosi all’atto finale da assoluto favorito perché l’avversario georgiano era un semi sconosciuto e non poteva di certo impensierirlo. Il secondo quando quest’anno ad Amburgo vince il primo torneo battendo in finale l’argentino Leo Mayer: non è un tabellone da ATP500, Basilashvili è stato solo fortunato, sembra più un challenger, poteva vincerlo chiunque.

L’ultimo aneddoto riguarda settimana scorsa, quella appena conclusa: Basilashvili vince il secondo torneo della sua carriera e lo fa battendo un altro argentino, il top3 Juan Martin del Potro, sul cemento di Pechino. In un attimo Basilashvili diventa un giocatore da tenere d’occhio, un probabile top10, un tennista di cui tutti improvvisamente dicono un gran bene: misteri di internet e degli esperti internauti che in un attimo dimenticano il passato e ciò che hanno detto ed eleggono un nuovo campione quando arrivano risultati positivi ed exploit.

Per il sottoscritto, in poche parole, il georgiano Basilashvili è un ottimo giocatore, un classe ’92, autore di una crescita progressiva, importante, e che adesso, grazie a una corsa che non sembra arrestarsi, bussa alle porte della top20, forte di un best ranking di numero 23 delle ultime classifiche ATP e di due tornei vinti in stagione, due tornei dal peso specifico importante, due ATP500 (appunto Amburgo e Pechino).

Un ottimo Us Open con un 4T battendo Bedene, Sock e Pella prima di strappare un set al campione uscente Rafa Nadal: un bel segnale dato anche a livello Slam dal destrorso georgiano, dopo aver ben figurato per tutto l’anno nel circuito. Un coach gran tattico come Jan de Witt, ottimi fondamentali e belle geometrie da fondocampo: un 2018 da 36 vittorie e 27 sconfitte, con la terra battuta chiaramente superficie favorita e su cui ha raccolto ben 18 vittorie. Un giocatore polivalente che ben si adatta a tutte le superfici. Ovvio che adesso la domanda che ci si pone sia: dove può arrivare questo Basilashvili?

Personalmente credo che un giocatore che arrivi alle porte della top20 abbia l’obbligo sportivo di provare a salire ancora di più, puntando alla top10: Nikoloz Basilashvili lo deve a se stesso, perché da pro l’ambizione non deve mai sparire, ideale motore per compiere sacrifici e migliorarsi e soprattutto lo deve al suo tennis, che trovo assolutamente in grado di condurlo a grandi traguardi.

Alessandro Orecchio