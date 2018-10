Da Ortisei: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Patric Prinoth è stato eliminato domenica al secondo turno dell´ATP Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol dal tedesco da Kevin Krawietz (ATP 433) in soli 49 minuti di gioco per 6:1, 6:3 Prinoth era l´unico altoatesino dei sette iscritti alle qualificazioni, ad aver superato ad Ortisei il primo turno.

Krawietz due anni fa in Val Gardena era arrivato fino alle semifinali, quest´anno ha invece dovuto partire dalle qualificazioni. Contro Prinoth, il tedesco ha fatto valere la sua maggiore esperienza. Domani sfiderà per un posto nel tabellone principale il francese Albano Olivetto, che oggi si è imposto in tre set su Andrea Basso. Cosi degli undici azzurri partiti nelle qualificazioni, il solo Fabrizio Ornago, numero 6 del seeding, è rimasto in lizza per un posto nel main draw. Domani troverà il russo Kirill Kivatssev, che ha eliminato in una maratona di 2 ore e 22 minuti il croato Viktor Galovic, prima testa di serie e numero 203 del mondo, con il punteggio di 7:5, 6:7(7), 7:6(3), dopo aver annullato due palle match al suo avversario.

Lunedì inizia il tabellone principale

Domani dalle ore 10 non si concluderanno solamente la qualificazioni, ma nel pomeriggio prenderà anche il via il main draw con due partite del primo turno del singolare (il derby tedesco tra Daniel Masur e Oscar Otte, a seguire Liam Caruana, wild card, contro il francese Stephane Robert) e sei doppi. Il pusterese Jannik Sinner gioca il doppio con Stefano Napolitano, il vincitore del torneo gardenese nel 2016. I due azzurri sfideranno lunedì alle ore 18 in un match molto atteso Simone Bolelli e Viktor Galovic. Wild card anche per la coppia altoatesina Patric Prinoth/Alexander Weis e per gli azzurri Raul Brancaccio e Luca Giacomini. I favoriti del doppio sono i britannici Luke Bambridge e Jonny O’Mara. Jannik Sinner esordirà nel tabellone singolare invece martedì alle ore 18 contro l’altra wild card Luca Giacomini.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Erler vs [7] Benjamin Hassan

2. Kirill Kivattsev vs [6] Fabrizio Ornago

3. Daniel Masur vs Oscar Otte (non prima ore: 14:00)

4. [WC] Liam Caruana vs Stephane Robert

5. Simone Bolelli / Viktor Galovic vs [WC] Stefano Napolitano / Jannik Sinner (non prima ore: 18:00)

6. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Patric Prinoth / Alexander Weis

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tobias Simon vs [5] Aldin Setkic

2. [2] Kevin Krawietz vs Albano Olivetti

3. Tomislav Brkic / Ante Pavic vs Dustin Brown / Dennis Novak (non prima ore: 13:00)

4. [WC] Raul Brancaccio / Luca Giacomini vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov

5. Benjamin Bonzi / Quentin Halys vs [2] Kevin Krawietz / Andreas Mies

6. Lukas Lacko / Sergiy Stakhovsky vs Mats Moraing / Oscar Otte

ATP Sparkassen Challenger Val Gardena Südtirol (64.000 euro di montepremi)

Qualificazione

2° Turno

Kirill Kivattsev (RUS/ATP 789) – Viktor Galovic (CRO/ATP 203/1) 7:5, 6:7(7), 7:6(3)

Fabrizio Ornago (ITA/ATP 373/6) – Thomas Statzberger (AUT/ATP 460) 6:4, 6:7(4), 6:3

Kevin Krawietz (GER/ATP 276/2) – Patric Prinoth (ITA/Santa Cristina/WC) 6:1, 6:3

Albano Olivetti (FRA/ATP 433) – Andrea Basso (ITA/ATP 424/8) 1:6, 6:3, 6:2

Alexander Erler (AUT/ATP 499) – Benjamin Bonzi (FRA/ATP 296/3) 7:6(4), 6:3

Benjamin Hassan (GER/ATP 405/7) – Julian Lenz (GER/ATP 480) 6:4, 6:4

Tobias Simon (GER/ATP 428) – Christopher Heyman (BEL/ATP 299/4) 6:3, 7:6(6)

Aldon Setkic (BIH/ATP 312/5) – Antonio Sancic (CRO) 7:6(2), 6:4