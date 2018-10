Naomi Osaka non giocherà ad Hong Kong: “”I medici mi hanno consigliato di prendere un periodo di riposo per non peggiorare la situazione e renderla più seria”

Naomi Osaka, recente vincitrice degli US Open, non giocherà al torneo di Hong Kong. La non ancora 21enne giapponese, che lunedì sarà numero 4 del ranking WTA, è alle prese con un leggero infortunio alla schiena che già le aveva causato problemi durante la semifinale persa sabato a Pechino contro la lettone Anastasija Sevastova (WTA 20).

“I medici mi hanno consigliato di prendere un periodo di riposo per non peggiorare la situazione e renderla più seria”, ha spiegato la Osaka in un comunicato diramato dagli organizzatori del torneo cinese.