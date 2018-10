Challenger Barcellona: Risultati LIVE del primo e secondo turno di qualificazione. Quattro azzurri al via

Challenger Barcelona | Terra | e43.000 – 1° e 2° turno quali

Pista Central – Ora italiana: 09:15 (ora locale: 9:15 am)

1. [4] Alexander Zhurbin vs David Vega Hernandez



CH Barcelona Alexander Zhurbin [4] • Alexander Zhurbin [4] 0 6 4 0 David Vega Hernandez David Vega Hernandez 0 3 6 0

2. Mikalai Haliak vs [8] Viktor Durasovic



Il match deve ancora iniziare

3. Jaume Pla Malfeito vs Tom Kocevar-Desman



Il match deve ancora iniziare

4. Nikola Cacic vs [5] Jordi Samper-Montana (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Roberto Marcora OR [WC] Melik Feler vs [WC] Kuzey Cekirge OR [WC] Alejandro Moro Canas (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Miljan Zekic OR Geoffrey Blancaneaux vs Pawel Cias OR Samuel Bensoussan



Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – Ora italiana: 09:15 (ora locale: 9:15 am)

1. [WC] Kaya Arinc vs Tak Khunn Wang



CH Barcelona Kaya Arinc Kaya Arinc 1 0 Tak Khunn Wang Tak Khunn Wang 6 6 Vincitore: T. WANG

2. [WC] Kuzey Cekirge vs [WC] Alejandro Moro Canas



CH Barcelona Kuzey Cekirge • Kuzey Cekirge 0 0 0 Alejandro Moro Canas Alejandro Moro Canas 0 6 0

3. [1] Miljan Zekic vs Geoffrey Blancaneaux



Il match deve ancora iniziare

4. Jonathan Kanar vs [WC] Vito Dell’Elba



Il match deve ancora iniziare

5. Dante Gennaro OR Alberto Romero De Avila Senise vs Mikalai Haliak OR [8] Viktor Durasovic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Ronald Slobodchikov OR Artem Smirnov vs Pol Toledo Bague OR [7] Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 09:15 (ora locale: 9:15 am)

1. Pavel Nejedly vs [6] Zizou Bergs



CH Barcelona Pavel Nejedly Pavel Nejedly 2 3 Zizou Bergs [6] Zizou Bergs [6] 6 6 Vincitore: Z. BERGS

2. Dante Gennaro vs Alberto Romero De Avila Senise



CH Barcelona Dante Gennaro • Dante Gennaro 15 0 Alberto Romero De Avila Senise Alberto Romero De Avila Senise 0 0

3. [2] Dragos Dima vs [WC] Sergio Martos Gornes



Il match deve ancora iniziare

4. Pol Toledo Bague vs [7] Andrea Pellegrino (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Alexander Zhurbin OR David Vega Hernandez vs [WC] Kaya Arinc OR Tak Khunn Wang (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [2] Dragos Dima OR [WC] Sergio Martos Gornes vs Jaume Pla Malfeito OR Tom Kocevar-Desman



Il match deve ancora iniziare

Pista 3 – Ora italiana: 09:15 (ora locale: 9:15 am)

1. Nerman Fatic vs Jeremy Jahn



CH Barcelona Nerman Fatic Nerman Fatic 0 2 6 0 Jeremy Jahn • Jeremy Jahn 15 6 4 2

2. [3] Roberto Marcora vs [WC] Melik Feler



Il match deve ancora iniziare

3. Pawel Cias vs Samuel Bensoussan



Il match deve ancora iniziare

4. Ronald Slobodchikov vs Artem Smirnov



Il match deve ancora iniziare

5. Nerman Fatic OR Jeremy Jahn vs Pavel Nejedly OR [6] Zizou Bergs (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Jonathan Kanar OR [WC] Vito Dell’Elba vs Nikola Cacic OR [5] Jordi Samper-Montana



Il match deve ancora iniziare