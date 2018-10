Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di domenica 7 ottobre 2018. Esordio di Matteo Berrettini

Masters 1000 Shanghai | 1000 | Cemento | $7.086.700

CENTER – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Maximilian Marterer vs Jeremy Chardy

2. Nicolas Jarry vs Mischa Zverev

3. [12] Jack Sock vs Peter Gojowczyk

4. Steve Johnson vs Karen Khachanov

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Matteo Berrettini vs Mikhail Kukushkin

2. [2] Joao Sousa vs [9] Benoit Paire

3. Hubert Hurkacz vs [Alt] Ramkumar Ramanathan

GRANDSTAND – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Bradley Klahn vs [12] Taro Daniel

2. [Alt] Radu Albot vs [14] Mackenzie McDonald

COURT 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Vasek Pospisil vs Marius Copil

2. [4] Martin Klizan vs [8] Taylor Fritz

3. Dominic Inglot / Franko Skugor vs Hyeon Chung / Matthew Ebden (non prima ore: 10:00)

4. [WC] Zhe Li / Di Wu vs Maximo Gonzalez / Diego Schwartzman