WTA Hong Kong: Tabellone principale. Elina Svitolina comanda il seeding

Main Draw WTA Hong Kong | International | Cemento | $500.000

(1) Svitolina, Elina vs (WC) Hon, Priscilla

Stosur, Samantha vs Krunic, Aleksandra

Mchale, Christina vs (WC) Chong, Eudice

(WC) Zhang, Ling vs (6) Wang, Qiang

(4) Muguruza, Garbiñe vs Sorribes Tormo, Sara

Qualifier vs Bogdan, Ana

Brady, Jennifer vs Kumkhum, Luksika

Zhang, Shuai vs (8) Cornet, Alizé

(5) Tsurenko, Lesia vs Zheng, Saisai

Yastremska, Dayana vs Qualifier

Qualifier vs Jakupovic, Dalila

Kucova, Kristina vs (3) Ostapenko, Jelena

(7) Gavrilova, Daria vs Diyas, Zarina

Niculescu, Monica vs Makarova, Ekaterina

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Osaka, Naomi