Serie A1 Maschile, Girone 2: Quinzi-Caruana, Aniene ok. Travaglia spinge Massa Lombarda

Buona la prima per il Circolo Canottieri Aniene in Serie A1. La compagine romana, inserita nel Girone 2, supera in trasferta il TC Genova 1893 e parte col piede giusto, prendendosi fin da subito la testa della classifica assieme al Circolo Tennis Massa Lombarda.

La trasferta ligure è positiva per Gianluigi Quinzi e Liam Caruana, entrambi vittoriosi sia in singolare che in doppio. Terminati i quattro singolari sul punteggio di 2-2, a fare la differenza sono stati gli incontri di doppio portati a casa da Caruana/Quinzi e Santopadre/Perin, che hanno vinto un match al cardiopalma contro Picco/Dagnino per 10-8 al supertiebreak del terzo set.

Missione ben più semplice, invece, per Massa Lombarda. La squadra romagnola, forte delle presenze di Stefano Travaglia e Zhizhen Zhang, liquida agevolmente il TC Crema, composto, fra gli altri, da Ungur e Golubev, per 5-1. L’unico punto conquistato dalla squadra lombarda porta la firma di Lorenzo Bresciani che ha superato Samuele Ramazzotti col punteggio di 6-3 6-4.

TC GENOVA 1893 – CC ANIENE 2-4

Francesco Picco (GEN) b. Raffaele Giuliano (CCA) 6-1 6-3

Gianluigi Quinzi (CCA) b. Edoardo Eremin (GEN) 6-4 3-6 6-1

Liam Caruana (CCA) b. Ruben Ramirez Hidalgo (GEN) 6-1 2-6 6-2

Paolo Dagnino (GEN) b. Riccardo Perin (CCA) 6-3 3-6 6-4

Caruana/Quinzi (CCA) b. Eremin/Motti (GEN) 6-1 6-2

Santopadre/Perin (CCA) b. Picco/Dagnino (GEN) 7-6(1) 2-6 10-8

CT DIL. MASSA LOMBARDA – TC CREMA 5-1

Julian Ocleppo (MAS) b. Alessandro Coppini (CRE) 6-3 6-4

Stefano Travaglia (MAS) b. Adrian Ungur (CRE) 6-0 6-2

Lorenzo Bresciani (CRE) b. Samuele Ramazzotti (MAS) 6-3 6-4

Zhizhen Zhang (MAS) b. Andrey Golubev (CRE) 6-3 6-2

Ramazzotti/Zhang (MAS) b. Ungur/Vincent Ruggeri (CRE) 6-3 6-2

Travaglia/Ocleppo (MAS) b. Golubev/Coppini (CRE) 6-3 7-6

Lorenzo Carini