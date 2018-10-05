Italiani nei Future Copertina, Future

Italiani nei tornei Future: I risultati del 05 Ottobre 2018

05/10/2018 08:35 2 commenti
Alessandro Bega nella foto
Alessandro Bega nella foto

Italy F30 – Quarti di Finale
Davide Galoppini ITA [6] vs. Peter Torebko GER [2] ore 14:00

ITF Italy F30
D. Galoppini [6]
0
P. Torebko
0
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Bruno Sant’Anna BRA [3] vs. Antonio Massara ITA ore 14:00

ITF Italy F30
B. Sant'Anna [3]
30
3
0
A. Massara
30
6
1
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Ivan Gakhov RUS [1] vs. Walter Trusendi ITA ore 14:00

ITF Italy F30
I. Gakhov [1]
40
4
7
4
W. Trusendi
A
6
5
4
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Turkey F30 – Quarti di Finale
Lucas Gerch GER vs. Claudio Fortuna ITA Non prima delle ore 10:30

Il match deve ancora iniziare


Spain F30 – Quarti di Finale
Alvaro Lopez San Martin ESP [6] vs. Dante Gennaro ITA [4] Non prima delle ore 13:30

Il match deve ancora iniziare


Lebanon F2
Jordi Samper-Montana ESP [4] vs. Nicolo Turchetti ITA [8] ore 15:00


Egypt F21 – Quarti di Finale
Yann Wojcik POL vs. Simone Roncalli ITA [4] ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Alessandro Bega ITA [1] vs. Jose Fco. Vidal Azorin ESP [6] Non prima delle ore 15:00

Il match deve ancora iniziare


Germany F14 – Quarti di Finale
Marek Semjan SVK vs. Francesco Ferrari ITA 3 incontro dalle ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Max (Guest) 05-10-2018 09:20

Redazione in Spagna sono semifinali per Gennaro!!

 2
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Fabio1978 (Guest) 05-10-2018 08:49

Forza Massara e Truso. Forza con il colpaccio di giornata!

 1
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