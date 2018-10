ATP Pechino: Fabio Fognini centra i quarti di finale. Fuori Marco Cecchinato

Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino.

Il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 Atp e quarto favorito del seeding, ha regolato per 64 63, in un’ora e sette minuti di partita, il Next Gen russo Andrey Rublev, numero 68 Atp.

Venerdì nei quarti Fognini affronterà per la prima volta in carriera l’ungherese Marton Fucsovics, numero 45 Atp. Il magiaro infatti, dopo aver battuto all’esordio Andreas Seppi, numero 46 Atp, ha sconfitto anche Marco Cecchinato, numero 22 Atp ed ottava testa di serie, che ha ceduto per 64 62, in poco meno di un’ora ed un quarto di gioco.

Da segnalare che Fognini nel corso della partita non ha mai perso il turno di battuta ed ha annullato complessivamente solo tre palle break.

Ha brekkato invece l’avversario in tre occasioni (per due volte a 0) ed una volta quando era sotto per 40-30.

9° quarto di finale stagionale, il 1° in un torneo Atp 500. Andrà a caccia della semifinale n.8 del 2018.

La partita punto per punto



ATP Beijing Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 6 6 Andrey Rublev Andrey Rublev 4 3 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Rublev 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

