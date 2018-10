Serie A2 Femminile, Girone 1: le squadre al via e il programma della prima giornata

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE 1: SQUADRE E CALENDARIO

GIRONE 1

TC2002 – CLOUD FINANCE

CT CERIANO

TC CAGLIARI

CT PALERMO

CT BOLOGNA

USD TENNIS BEINASCO

TENNIS CESANO

GIRONE 1 – PRIMA GIORNATA

CT CERIANO vs TC CAGLIARI

USD TENNIS BEINASCO vs CT PALERMO

CT BOLOGNA vs TC 2002 – CLOUD FINANCE

Riposa: TENNIS CESANO

GIRONE 1 – PRESENTAZIONE SQUADRE

TC2002 – CLOUD FINANCE: Il club beneventano cerca la gloria nel Girone 1 della Serie A2. La giocatrice di punta è la bulgara Elitsa Kostova, seguita da Marianna Natali e Verdiana Verardi; a comporre la formazione anche una giocatrice di quarta categoria, Veronica Pica (4.3). Gli incontri casalinghi si giocheranno sul cemento outdoor: la prima giornata, però, costringerà il team campano ad una lunga trasferta sul campo del Ct Bologna.

CT CERIANO: una delle squadre competitive potrebbe essere proprio quella lombarda, con la tedesca Anne Schaefer a guidare una pattuglia ricca di giocatrici giovani ma esperte, come, ad esempio, Alice Moroni, Angelica Moratelli e la svizzera Conny Perrin. In formazione anche due giovani promesse del club che giocherà a Saronno: Gloria Stuani, under 18, e Rachele Elisa Zingale, under 16.

TC CAGLIARI: quella sarda è una delle squadre più forti dell’intera Serie A2. In gran parte è merito della turca Basak Eraydin e della greca Valentini Grammatikopoulou, che proveranno a far valere il fattore esperienza che sicuramente le avvantaggerà negli incontri che disputeranno. Entrambe le giocatrici possono contare su ottimi piazzamenti nel ranking WTA e guideranno il TC Cagliari assieme a Cristiana Ferrando, Catalina Pella, Anna Floris e la giovane Barbara Dessolis.

CT PALERMO: “largo ai giovani”, è sicuramente il motto utilizzato per formare la compagine siciliana che sarà quella con età media inferiore al via in Serie A2. La numero uno è la giocatrice del vivaio Federica Bilardo, classe 1999 e classificata 2.2. Dietro di lei troviamo Francesca Bernardi e Veronica Napolitano, entrambe 2.4, oltre alla giovanissima promessa Anastasia Abbagnato, under 16 e 2.6. Da tenere d’occhio anche Pedone e Ferrara, atlete under 14 che si sono già messe in mostra in vari tornei Tennis Europeo (rispettivamente 2.6 e 2.7).

CT BOLOGNA: Camilla Abbate è la giocatrice di punta del Circolo Tennis Bologna. La giovane ragazza del vivaio, 2.2, guida la pattuglia emiliana: presenti in formazione anche Alice Savoretti, Marta Bertolaso, Jennifer Ruggeri e Arianna Zucchini. Le gare interne saranno disputate sulla terra rossa indoor.

USD TENNIS BEINASCO: uno dei team più ristretti è quello di Beinasco, composto però da ben tre giocatrici classificate 2.1 e con buoni piazzamenti nel ranking WTA. Le italiane Martina Colmegna e Martina Caregaro, oltre all’ungherese Reka-Luca Jani, guidano la pattuglia piemontese, formata anche dalle giovani Ivaldo e Canavese.

TENNIS CESANO: sui campi in terra battuta di Cesano Maderno è tutto pronto per l’esordio in A2 del Tennis Cesano. Il circolo lombardo punterà tutto su Federica Arcidiacono, la numero uno della formazione (2.1). Presenti tre giocatrici classificate 2.4, Valentina Lia, Chiara Quattrone e Vittoria Avvantaggiati. Almeno sulla carta, pare impossibile pensare ad una promozione in A1 di questo team che pare sia stato costruito esclusivamente per la salvezza.





Lorenzo Carini