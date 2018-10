A Tokyo Wawrinka batte Taylor Fritz ed ora l’attende Denis Shapovalov

Nel torneo ATP 500 di Tokyo Stan Wawrinka (ATP 74) ha battuto il giovane americano Taylor Fritz, semifinalista a Chengdu la scorsa settimana, per 6-3 6-4 in appena 67′ di gioco. Il vodese ha disputato una partita pressoché perfetta, dominando l’avversario più di quanto non dica il risultato finale. Il 33enne ha fatto registare 29 vincenti, riuscendo a fare la differenza soprattutto a cavallo tra la metà del primo e l’inizio del secondo set, con ben 5 giochi consecutivi conquistati.

Wawrinka, già vincitore del torneo giapponese nel 2015, ha così staccato un biglietto per gli ottavi di finale. Nel prossimo impegno Stan The Man sarà opposto ad un altro giovane in rampa di lancio, il canadese Denis Shapovalov (31), che dal canto suo ha superato il sudcoreano Hyeon Chung (23) per 6-3 3-6 6-2.