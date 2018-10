Martina Hingis annuncia la gravidanza

Nel giorno del suo 38 ° compleanno (avvenuto ieri), Martina Hingis, ex leader mondiale di singolare e doppio, ha ringraziato i fan per l affetto mostrato e ha annunciato che lei e suo marito, l’istruttore Harald Leemann, saranno tra pochi mesi genitori per la prima volta.

Martina e Harald si sono sposati (quasi) segretamente nella città di Bad Ragaz, in Svizzera, nel luglio di quest’anno. “Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno! Sono felice di condividere che festeggeremo per l’ultima volta in coppia. Sono felice di annunciare che presto saremo in tre!

Thanks for all the birthday wishes! Happy to share that this will be the last time we’ll celebrate as a couple…excited to announce that we will become a family of three! pic.twitter.com/FRrpndFxxH

