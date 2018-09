Challenger Monterrey: Il Main Draw. Paolo Lorenzi n.3 del seeding

Challenger Monterrey CH | Cemento | $150.000

(1) Granollers, Marcel vs Qualifier

Quiroz, Roberto vs Arevalo, Marcelo

Valkusz, Mate vs Escobedo, Ernesto

Krstin, Pedja vs (8) Martinez, Pedro

(3) Lorenzi, Paolo vs (WC) Melzer, Jurgen

Ofner, Sebastian vs Vilella Martinez, Mario

King, Kevin vs Cid Subervi, Roberto

Kokkinakis, Thanasi vs (6) Ferrer, David

(5) Karlovic, Ivo vs de Bakker, Thiemo

Kozlov, Stefan vs (WC) Gomez, Lucas

Fratangelo, Bjorn vs (WC) Lopez Villasenor, Gerardo

Qualifier vs (4) Menendez-Maceiras, Adrian

(7) Melzer, Gerald vs King, Evan

Serdarusic, Nino vs (WC) Estrella Burgos, Victor

Qualifier vs (PR) Giraldo, Santiago

Qualifier vs (2) Mmoh, Michael